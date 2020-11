ELEIÇÕES 2020 'e-Título tem falhas, mas serve bem para identificar eleitor', diz TSE O aplicativo apresenta instabilidade desde cedo

15 NOV 2020 - 15h:59 Por Redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se pronunciou sobre as falhas no aplicativo e-Título, que apresenta instabilidades desde cedo. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que, para seu objetivo principal, de identificar o eleitor, a ferramenta tem funcionado muito bem.

Barroso admitiu que o aplicativo da Justiça Eleitoral apresentou instabilidade em dois serviços: o que informa qual a seção eleitoral e o que permite a justificativa no dia da eleição para o eleitor que se encontra fora do domicílio eleitoral.

Nas redes sociais, avolumam-se reclamações, sobretudo, de eleitores que não conseguem justificar a ausência às urnas. Pela manhã, Barroso chegou a dizer que o problema teria ocorrido porque, “numa característica brasileira”, muitos haviam deixado para baixar o aplicativo de última hora. Em entrevista coletiva na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Barroso negou ter empurrado a culpa para o eleitor e reconheceu que “o sistema tinha que estar preparado para atender todos agora”.

Segundo ele, a capacidade do sistema ficou comprometida devido às medidas de segurança adicionais que foram tomadas após o ataque que no início do mês derrubou todos os sistemas do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Barroso lembrou que a justificativa por meio do aplicativo era uma funcionalidade nova, criada em razão da pandemia do novo coronavírus, e que quem não conseguiu utilizá-la ainda teve a opção do método usual: comparecer a qualquer seção eleitoral fora de seu domicílio. “Felizmente não está havendo aglomeração”, disse o ministro.

Quem não conseguiu fazer a justificativa neste domingo ainda tem 60 dias, a contar desta segunda-feira (16), para apresentar um Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), o que pode ser feito pela internet ou presencialmente em alguma na zona eleitoral.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, 561 mil pessoas conseguiram fazer a justificativa pelo app e-Título até às 15h, o número.