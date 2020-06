ESPECIAL 105 ANOS DE TRêS LAGOAS ‘É um privilégio administrar Três Lagoas’, diz Ângelo Guerreiro Na série de reportagens e entrevistas especiais, Guerreiro falou de como é administrar uma cidade como Três Lagoas

11 JUN 2020 - 18h:32 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas vai completar na próxima segunda-feira, 15 de junho, 105 anos de emancipação político- administrativa. Na série de reportagens e entrevistas especiais em alusão a data, a administração de Três Lagoas foi um dos assuntos.

As reportagens são exibidas pela TVC canal 13.1 e rádio Cultura FM 106.5, bem como pelas redes sociais do Grupo RCN. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) falou como tem sido administrar a cidade, inclusive, em meio a essa pandemia da Covid-19.

Veja a primeira parte da entrevista veiculada nesta quinta-feira. A segunda parte será divulgada nesta sexta-feira, no RCN Notícias, a partir das 6h30 e no TVC Agora, a partir das 11h, com reprise às 17h.