SOLUÇÃO EAD é a solução para o ensino presencial não parar Com o avanço do Covid-19 obriga Senai de Três Lagoas a usar formato EAD

24 MAR 2020 - 14h:22 Por Redação

O Senai de Três Lagoas decidiu usar a tecnologia para que os 900 alunos dos cursos técnicos presenciais não sejam prejudicados com perda de aulas e conteúdo, decidiu adotar o formato EaD (Educação à Distância.

Os alunos recebem estão recebendo o atendimento que envolve a equipe de docentes da unidade, que os orientam sobre como fazer as atividades.

A utilização da plataforma Google Sala de Aula (Classroom) reúne alunos e professores em um ambiente online. Além dessa ferramenta, o software Discord permite chats por texto e voz e tem a opção de criar salas para orientações de maneira dinâmica e interativa, com o uso de chamadas de vídeo, e o programa Hangouts oferece inúmeras possibilidades de aproximar instrutores e alunos, otimizando o tempo.

O aluno Breno da Silva Felix, do curso técnico em eletromecânica, destaca que as ferramentas tecnológicas utilizadas pela instituição para que não haja interrupção de conteúdo são uma forma de não prejudicar quem está cursando uma das capacitações do Senai. “Estamos passando por um momento muito difícil e sabemos da importância de ficar em casa e evitar aglomerações. Por isso, estou muito tranquilo com essa medida adotada pelo Senai de promover aulas e atividades online, porque a gente aprende de forma segura, sem se preocupar com o novo coronavírus”, finalizou. (Com informações da Fiems)