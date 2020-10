SEM EMBARCAÇÃO Eclusa de Jupiá segue sem operar O sistema de transposição de nível de Três Irmãos é constituído por duas eclusas e um canal intermediário na hidrovia Tietê-Paraná

31 OUT 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

ional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou neste mês os editais de licitação para contratação dos serviços de diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica dos sistemas de transposição de desnível das eclusas Engenheiro Souza Dias (Jupiá), em Três Lagoas, e da Três Irmãos, em Pereira Barreto (SP).

De acordo com o Dnit, os sistemas de transposição permitem que embarcações superem desníveis em cursos de água, ou seja, subam ou desçam os rios ou mares em locais onde há rebaixamentos. O sistema de transposição de nível de Três Irmãos é constituído por duas eclusas e um canal intermediário na hidrovia Tietê-Paraná.

O sistema de Jupiá é constituído por uma eclusa na hidrovia do Paraná, que interliga o sistema fluvial à malha viária paulista.

A hidrovia Tietê-Paraná atravessa os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Ela está integrada a rodovias, ferrovias e dutovias regionais e federais, em um sistema multimodal de escoamento da produção agrícola da região, onde é gerada quase a metade do PIB brasileiro. Desde 2018 as esclusas de Jupiá e Três Irmãos estão desativadas, e devem voltar a operar somente após diagnóstico do Dnit.