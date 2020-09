ATUALIZAÇÃO Eduardo morreu após se envolver em um acidente A vítima perdeu o controle da moto sofrendo uma queda e em seguida foi atropelad

28 SET 2020 - 20h:51 Por Alfredo Neto

Eduardo Getúlio Furlan Gueli Lino (19) morreu ao ser atropelado por um ônibus após sofrer uma queda com a moto que pilotava, o acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (28), na rua Irmãos Camesche, cruzamento Abílio Ferreira, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

Relembrando o acidente: Eduardo pilotava uma moto CG Fan de cor preta quando aconteceu o acidente, a vítima estava no sentido Vila Haro, próximo ao cruzamento com a rua Abílio Ferreira a vítima sofreu uma queda com a moto e foi arrastado por 10 metros.

Eduardo acabou indo parar de baixo de um ônibus que seguia pela rua Abílio Ferreira, no sentido bairro-centro (preferencial para o ônibus). O motorista relatou para os policiais militares que foi muito rápido e mesmo freando o veículo, não conseguiu evitar que a roda passasse por cima da vítima.

Eduardo Getúlio Furlan Gueli Lino, morreu no local.