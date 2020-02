MUDANÇA Eduardo Rocha é o líder do G-8 na Assembleia Nos primeiros oito anos, Eduardo Rocha foi o líder da bancada do MDB

15 FEV 2020 - 07h:47 Por Ana Cristina Santos

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, assumiu mais uma função dentro da Casa de Leis. Nesta semana, o parlamentar passou a ser o líder de seu bloco, chamado de G-8.

A frente do grupo, Eduardo ficou como líder neste ano e o deputado Cabo Almi (PT), se mantém como vice-líder. Completam o grupo, , Pedro Kemp (PT), Renato Câmara e Marcio Fernandes, ambos MDB, além de Lídio Lopes (Patriota), Zé Teixeira e Barbosinha, ambos do DEM.

Nos primeiros oito anos, Eduardo Rocha foi o líder da bancada do MDB.

Em 2019, Eduardo abriu mão da função, mas agora, estando seu colega de sigla e amigo, Marcio Fernandes, com outros planos, retornou ao posto, com apoio e consenso de todos do grupo.

Desde o ano passado, agora é o líder da bancada, com total de oito deputados e nessa quarta-feira (12), assumiu ainda a vice-liderança do governo do Estado .

Ao ser questionado se teria tempo pra tantas funções, disse que sim. “Com certeza estou ciente de todas minhas responsabilidades e irei continuar dando o meu melhor em prol da população e dos trabalhos da Casa e Leis. Fico honrado com tamanha confiança entre os colegas e estou a disposição”, disse o líder do G-8.