BASTIDORES Eduardo Rocha pode ser vice na chapa de Ângelo Guerreiro

24 FEV 2020 - 08h:52 Por Da redação

VICE

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) vem tendo o nome cotado para ser vice na chapa encabeçada pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), atual prefeito de Três Lagoas, nas eleições deste ano. Eduardo não precisaria pedir afastamento da Assembleia para se candidatar ao cargo. Desde o ano passado, o deputado declarou apoio adiantando à possível reeleição de Guerreiro.

DA PM À PREFEITURA

O comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente-coronel Ênio de Souza também tem o nome ventilado para disputar a prefeitura da cidade. O PSL assedia o militar para lançá-lo candidato a prefeito. Dizem que Ênio está entusiasmado com a possível candidatura.

OPOSIÇÃO

O PSB de Três Lagoas, que tem Gilmar Garcia Tosta e Ivanildo Teixeira como vereadores, não estaria nem um pouco disposto a baixar a guarda na Câmara e voltar a ser situação no governo de Guerreiro. Os parlamentares ficam no grupo da oposição.

CLIQUES

Foi dada a largada. Começou a temporada de “foto com folhas”, em que candidatos à reeleição apresentam papéis para garantir verbas infinitas para o município. Prática comum em campanhas em Paranaíba.

TROCA DE FARPAS

Guerreiro e um antigo assessor do PDT trocaram farpas, nesta semana, em torno da execução judicial de uma dívida de aluguel que passa dos R$ 24 mil - que será descontada dos salários do prefeito. Aparecido Carlos Bernardo não teria pago o dono de um imóvel alugado para sede do partido, em 2008, em que Guerreiro foi fiador do contrato. Por meio de uma nota, o prefeito de Três Lagoas diz que vai cobrar Bernardo na Justiça. Da mesma maneira, o ex-aliado quer ser indenizado por difamação.