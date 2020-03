TRêS LAGOAS Eduardo Rocha prestigia troca de comando do 2º Batalhão Sai o Tenente-Coronel Ênio de Souza e assume o Tenente-Coronel Gil Alexandre

5 MAR 2020 - 13h:31 Por Da redação

Sempre preocupado com a segurança pública de todo o Mato Grosso do Sul e dessa forma, de Três Lagoas, o deputado estadual Eduardo Rocha, esteve no município nesta manhã de quinta-feira (5), para prestigiar a troca de comando do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Deixa o cargo o Tenente-Coronel Enio de Souza Soares e assume o tenente-coronel Gil Alexandre. A passagem de comando ocorreu no próprio prédio onde fica localizado o batalhão, no bairro Santa Terezinha.

Eduardo Rocha fez questão de estar presente para reforçar seu apoio aos envolvidos com a segurança pública e dizer que seu gabinete continua a disposição para atuarem juntos, em busca de melhorias para a população.

“Quando Enio assumiu também estive aqui e fizemos varias parcerias e estivemos a disposição. Parabéns pelo trabalho feito e agradeço a parceria. Com a chegada do Gil, reforço que pode continuar contando com este parlamentar e vamos manter nosso trabalho em conjunto, assim como busca de benfeitorias junto ao governo do Estado. Parabéns e não tenho duvida de que o bom trabalho terá continuidade e com mais melhorias”, enfatizou o deputado.

O parlamentar esteve ao lado dos citados, do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, do vice-prefeito, Paulo Salomão e outras autoridades.