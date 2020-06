FEIRA DE NEGÓCIOS Eduardo Rocha tem projeto aprovado Objetivo é divulgar o empreendedorismo feminino em diversas áreas de atuação

6 JUN 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

O projeto de autoria do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), que inclui a Feira de Amigas de Negócios em calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul foi aprovado por unanimidade, em segunda votação, nesta semana.

Após sanção do projeto, ficará incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado, a Feira Expo Amigas de Negócios, a ser realizada anualmente em março de cada ano, em Campo Grande.

O projeto tem como objetivo a divulgação do empreendedorismo feminino em diversas áreas de atuação, com a participação de profissionais da área e realização de workshop de palestrantes neste setor.

A matéria foi apresentada em dezembro de 2019. Nesta semana, teve a segunda votação,agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).