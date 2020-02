VEJA Educação divulga lista de 847 alunos designados para a rede municipal Atualmente Três Lagoas possui quase 16 mil estudantes matriculados

5 FEV 2020 - 07h:05 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Educação divulgou a segunda lista dos novos alunos designados para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas. A lista incluiu os estudantes matriculados nas escolas municipais e as crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs).

De acordo com a pasta, a relação dos estudantes designados foi dividida em três grupos: educação infantil, pré-escola e ensino fundamental. Atualmente Três Lagoas possui quase 16 mil estudantes matriculados na rede pública municipal e estão distribuídos em 19 escolas e 19 creches.

Confira a relação de alunos da Educação Infantil

Confira a relação da pré-escola

Confira a relação de estudantes ensino fundamental (1º ao 5º ano)

As aulas do novo calendário letivo serão retomadas no dia 12 de fevereiro. A pré-matrícula deve ser realizada pela internet ou na própria Secretaria de Educação. Nesse caso, é necessário pegar uma senha a partir das 7h para atendimento.

A secretaria está localizada na rua Alexandre Costa, no Centro. O atendimento é realizado a partir das 7h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo número: (67) 3929-1467.