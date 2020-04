ATENÇÃO Educador físico alerta que caminhada ao ar livre gera risco de contágio da Covid-19 Lagoa Maior, por exemplo, é um dos principais pontos de aglomeração, em Três Lagoas

3 ABR 2020 - 07h:40 Por Kelly Martins

No período de isolamento social e com as academias fechadas é importante não descuidar da saúde. O sedentarismo deve ser mantido longe e, por isso, muitas pessoas estão optando praticar atividades físicas ao ar livre. Espaços como a pista de caminhada da Lagoa Maior, por exemplo, sempre estão cheios. Mas você sabia que até mesmo a caminhada ao ar livre gera risco de transmissão da Covid-19?

O educador físico José Augusto Dias faz um alerta sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da doença. Três Lagoas já registrou um caso confirmado da Covid-19 e, agora, a população deverá redobrar a atenção diária quanto às ações de prevenção.

Confira a reportagem abaixo: