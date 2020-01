VOLTA ÀS AULAS Efetivação de matrículas começa nesta segunda-feira Lista dos alunos designados está disponível no site da Matrícula Digital

6 JAN 2020 - 09h:56 Por Ana Cristina Santos

O período de efetivação de matrículas para alunos que foram selecionados na primeira etapa de designação nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul começou nesta segunda-feira (6), e segue até o dia 10 de janeiro.

A lista dos alunos designados está disponível no site da Matrícula Digital. A confirmação da matrícula pelos pais ou responsáveis, precisa ser feita pessoalmente na escola.

De acordo com a coordenadora regional de Educação de Três Lagoas, Marizeth Bazé, nesta terça-feira (7) inicia o segundo período de pré-matrícula para alunos novos e estudantes que desejarem transferência de escola.

Dia 12 de janeiro será divulgada outra lista de alunos designados que fizeram a matrícula na segunda etapa. No dia seguinte, começa a efetivação da matrícula desses alunos.

As aulas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul começam dia 17 de fevereiro . As escolas estaduais de Três Lagoas têm mais de 11 mil alunos matriculados.