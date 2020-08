LOGÍSTICA Eldorado Brasil aumenta capacidade de escoamento e sinaliza ampliação Empresa arremata nova área e amplia capacidade de escoamento pelo Porto de Santos e já projeta 2ª unidade de celulose

29 AGO 2020 - 09h:33 Por Ana Cristina Santos

A Eldorado Brasil, empresa de celulose com fábrica em Três Lagoas, venceu um dos leilões realizados pela Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) e arrematou uma nova área no Porto de Santos, o que elevará sua capacidade de escoamento, no local, para três milhões de toneladas por ano. Conforme previsto no edital, a empresa ocupará o espaço arrematado por 25 anos.

De acordo com o presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, a decisão da Eldorado de realizar esse investimento é uma sinalização forte das perspectivas de crescimento da empresa para os próximos anos.

A melhora das condições logísticas, segundo a Eldorado, está ligada aos planos da companhia de lançar uma segunda linha de produção de celulose em Três Lagoas. O projeto de expansão, inclusive, já era para ter iniciado, mas foi interrompido por alguns fatores. A empresa, no entanto, sempre garantiu a manutenção do projeto de ampliação, mas que aguarda o momento certo. O serviço de terraplanagem chegou ser iniciado, mas foi paralisado.

Atualmente a fábrica de celulose tem capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas por ano. “A decisão da Eldorado de realizar esse investimento é uma sinalização forte das nossas perspectivas de crescimento pelos próximos anos. Temos no mercado externo a maior concentração dos nossos clientes, o que torna a eficiência logística um pilar do nosso negócio. Com essa área, vamos consolidar essa vantagem”, destacou o presidente da Eldorado.

Nesse período que estiver responsável pela concessão da área do Porto de Santos, além da remuneração de R$ 250 milhões paga à União pela outorga, a empresa projeta investir mais R$ 250 milhões para adequar e modernizar o espaço. Além de um novo armazém, o novo berço será conectado à malha ferroviária, permitindo a chegada de trens com celulose até a zona portuária.

Atualmente, os fardos de celulose produzidos pela Eldorado chegam pela malha rodoviária ao terminal Rishis. Com a nova operação, tanto os caminhões quanto os trens a serviço da companhia estacionarão já próximos ao berço, facilitando o processo logístico.

“A partir do novo terminal, a Eldorado garante a competitividade logística que consolida sua reconhecida eficiência industrial e produtividade florestal. Trata-se de um marco fundamental que mobilizará investimentos de curto, médio e longo prazo, com geração de empregos e desenvolvimento econômico”, afirma Rodrigo Libaber, diretor comercial, de logística e de relações com investidores da Eldorado Brasil.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o resultado do leilão é positivo para Mato Grosso do Sul, já que a empresa concentra toda sua produção no Estado. “Com esse terminal, a empresa conseguirá fazer toda a centralização de sua logística, que está bastante dispersa com exportação por vários portos. A Eldorado tem um ganho logístico, e isso é importante para Mato Grosso do Sul, pois aumenta a competividade. A partir disso, é possível pensar em expansão e novos investimentos. É salutar que a celulose tenha encontrado estruturas logísticas, e concentrado isso no Porto de Santos. E isso reforça o pedido que estamos fazendo para o governo federal relicitar o projeto da Malha Oeste, que levará os produtos de Três Lagoas, ao Porto de Santos”, destacou.