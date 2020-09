PREPARATIVO Eldorado confirma anúncio da nova fase de produção Projeto deve reaquecer a economia local e a expectativa é de quando obras de construção serão iniciadas

19 SET 2020 - 08h:00 Por Guilherme Filho

O diretor de RH, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado Brasil Celulose, Elcio Trajano Júnior, informou numa rede social que a empresa já está preparando o anúncio oficial da implanfetação da nova etapa de produção da indústria. “Eldorado Brasil deve anunciar em breve a linha 2, que deverá levar o nome de Vanguarda”, afirmou ele, celebrando em seguida os efeitos positivos da iniciativa.

Segundo Élcio, “com isso irá gerar um grande número de empregos e ajudar a impulsionar a economia de Tês Lagoas e do Estado de Mato Grosso do Sul, que buscam soluções para aumentar a arrecadação e reaquecer a indústria local”. Ainda que não tenha feito qualquer referência a prazo, o anúncio deve acontecer ainda este ano, considerando outras projeções da Eldorado.

A esse respeito, o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck também chegou a comemorar a expansão quando a Eldorado anunciou a aquisição de um terminal de exportação no Porto de Santos. O investimento foi considerado um passo decisivo para a implantação da fase 2 da Eldorado em Três Lagoas, em função da vantagem logística da iniciativa. “Trata-se de um marco fundamental que viabilizará investimentos de curto, médio e longo prazos, com geração de empregos e dedesenvolvimento econômico”, afirmou Verruck.

O presidente da Eldorado Brasil, Agnaldo Gomes Filho, também já havia confirmado a ampliação, a partir da outorga do terminal de Santos. Segundo ele a iniciativa era, já em agosto, uma forte sinalização de que a Eldorado estava retomando o projeto de ampliar sua produção em Três Lagoas.