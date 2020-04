PROMUSE 'Ele sempre me espera na frente de casa com uma faca', diz vítima de violência doméstica Programa da Polícia Militar oferece segurança para 26 mulheres que foram agredidas, em Três Lagoas

29 ABR 2020 - 07h:55 Por Kelly Martins

Um programa do 2º Batalhão da Polícia Militar tem ajudado a combater o alto índice de violência doméstica, em Três Lagoas. O Promuse – Mulher Segura - busca garantir mais segurança para 26 mulheres que foram vítimas de agressão e também já levou quatro agressores para a prisão neste ano.

Elas registraram boletim de ocorrência e conseguiram na Justiça a medida protetiva. Uma equipe da polícia realiza o acompanhamento pessoal, faz rondas e ainda o monitoramento dos casos que chegam às delegacias.

Uma das vítimas relata que ficou casada por dez anos e durante esse período foi espancada pelo ex-marido. No entanto, tinha medo de procurar a polícia porque o suspeito ameaçava de morte a filha do casal.

“Ele tentou me matar com uma faca. Pulou o muro da minha casa armado e com outra pessoa, que ele estava acompanhado. Ali começou o meu medo. Eu fiquei com muito medo e procurei. Ele sempre fica na frente de casa me esperando, até hoje. Fica parado, com as mãos cruzadas. E ali eu já fico com medo. Ele com aquele olhar assustador e sempre com uma faca na mão”, relatou.

Por dia são mais de 10 boletins de violência domestica registrados em Três Lagoas nas delegacias. Entre março e abril já somam 135 casos de agressões. As ocorrências vão para a mesa da policial Selma de Souza, que faz parte da equipe. Ela liga para cada um das vítimas. Apesar da segurança oferecida, nem todas querem a ajuda da polícia.

Confira abaixo a reportagem especial: