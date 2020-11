ORIENTAÇÃO. Eleitor com sintomas de Covid-19 não deve comparecer à eleição no domingo A orientação é da Justiça Eleitoral e a ausência deve ser justificada em até 60 dias após as eleições

9 NOV 2020 - 14h:30 Por Kelly Martins

Arquivo/JPNews Eleitores com sintomas de Covid-19 não devem comparecer aos locais de votação no domingo, 15 de novembro. Essa é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as pessoas que foram diagnosticadas com a doença até 14 dias antes das eleições, que vão definir os novos vereadores e prefeito. Os eleitores que apresentarem febre ou outros sintomas da doença devem permanecer em casa. Caberá ao juiz da zona eleitoral analisar a documentação e alegações apresentadas pelos eleitores. A Justiça Eleitoral informou que não existe proibição para votar em casos de sintomas ou até de contaminação da doença. Trata-se de uma recomendação. Assegura ainda que as medidas tomadas são capazes de proteger os eleitores mesmo se houver pessoas contaminadas em algum colégio eleitoral. Confira a reportagem abaixo:

