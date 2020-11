TRêS LAGOAS Eleitores com sintomas de gripe ou Covid não devem ir votar Recomendação da Secretaria de Saúde segue orientação da Justiça Eleitoral

11 NOV 2020 - 14h:45 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem orientado os eleitores com sintomas de gripe ou Covid-19, a permanecerem em suas casas, principalmente, no domingo, 15 de novembro, dia de eleições municipais. A recomendação segue orientação da Justiça Eleitoral.

Ainda segundo a orientação, também deve ficar em suas casas quem foi diagnosticado com Covid-19 no período dos 10 dias anteriores à data da votação ou que tenha tido, nesse mesmo período, contato próximo com alguém com a doença.

Os eleitores que estiverem com esses sintomas devem justificar seu voto posteriormente, anexando atestado, declaração médica ou mesmo o teste que comprove essa situação.

Do início da pandemia até agora, Três Lagoas contabilizou 3.139 casos confirmados, sendo que 2.734 já se recuperaram da doença e 44 foram a óbito. Atualmente, 361 pessoas fazem tratamento contra a doença na cidade.