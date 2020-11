ELEIÇÕES 2020 Eleitores são recebidos com álcool em gel na porta dos colégios de Três Lagoas Medida faz parte da lista de biossegurança do TSE no pleito deste ano

15 NOV 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Medida faz parte da lista de biosegurança do TSE no pleito deste ano - Israel Espíndola/JPNews Os eleitores três-lagoenses são recebidos com álcool em gel pelos servidores na porta dos colégios eleitorais da cidade. A medida faz parte da lista de biosegurança elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas escolas, os servidores estão equipados com máscaras, face shield e álcool em gel - em quantidade suficiente para proporcionar segurança aos quase 84 mil eleitores aptos de Três Lagoas. Os servidores higienizam as mãos dos eleitores no momento em que entram na escola e enquanto permanecem no local. Os eleitores são instruídos a higienizarem as mãos na fila enquanto esperam para entrar na seção, antes de entrar e ao sair da cabine de voto e em circulação pelo colégio eleitoral. A abertura dos portões ocorreu às 7h e a movimentação de idosos é intensa nos maiores colégios eleitorais da cidade, como nas escolas estaduais Dom Aquino Corrêa e João Magiano Pinto.

