CORONAVÍRUS Em 24h, Três Lagoas registra mais recuperados da Covid-19 do que novos casos Boletim epidemiológico mostra que mais sete moradores estão assintomáticos

4 JUN 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico mais recente, divulgado nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que nas últimas 24 horas houve mais pacientes recuperados da Covid-19 do que novos casos confirmados.

De acordo com o documento, entre terça e quarta-feira nenhum morador testou positivo para o novo coronavírus, em Três Lagoas. Por outro lado, mais sete pessoas finalizaram a quarentena e estão sem sintomas da doenças, portanto, são considerados como recuperados.

Até o momento, Três Lagoas tem 1081 casos notificados, destes, 153 deram positivo para a doença, porém 122 já se recuperaram.

Hospitalização

Dois pacientes com a Covid-19 receberam alta e somente uma pessoa está internada. Trata-se de um paciente com a suspeita da doença e está em um leito de enfermeiria do Sistema Único de Saúde (SUS).