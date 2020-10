PANDEMIA Em 3 dias, Três Lagoas registra 43 casos de Covid-19 Total de contaminados, desde o início da pandemia, ultrapassa a marca de 2 mil

13 OUT 2020 - 07h:45 Por Tatiane Simon

Os números da pandemia, em Três Lagoas, continuam crescendo. Entre a última sexta-feira (9) e a segunda (12) mais 43 moradores testaram positivo para a Covid-19.

Conforme os dados do boletim epidemiológico, Três Lagoas registrou 35 no sábado, 5 no domingo e mais 3 ontem. Agora, a cidade soma, em números absolutos desde o início da pandemia, um total de 2.370 casos e 36 óbitos pela doença.

O total de casos ativos aumentou. Era 315 na sexta-feira e hoje são 355.

Hospitalizações

No hospital, estão 16 pessoas, 04 confirmadas em UTI pública e 05 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 04 estão em enfermaria pública, 02 em UTI pública e 01 em enfermaria privada.