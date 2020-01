FITNESS Em busca do corpo perfeito, academias lotam em janeiro Mês é considerado campeão de matrículas e foco dos alunos é o Verão

13 JAN 2020 - 06h:30 Por Tatiane Simon

Barriga trincada, pernas torneadas e bumbum firme. A reposta da maioria dos praticantes de alguma atividade física envolve beleza corporal e - de tabela - ganho de condicionamento físico, aumento de resistência e melhora no quadro de saúde. Nas academias de Três Lagoas, a busca é pelo corpo “sarado” logo no início do ano. “Que é para ver se dá jeito no prejuízo de fim de ano”, comenta a assistente social, Rubiana Porto Ferreira, que é praticante de crossfit.

Janeiro é considerado o mês campeão de matrículas nas academias. Em uma box de crossfit de Três Lagoas, por exemplo, somente na primeira semana do ano, houve a procura de novos alunos interessados em conhecer o esporte. “Eles fazem a aula experimental gratuitamente em um primeiro momento. Depois retornam e acabam ficando”, considera o empresário, Cleiton Ataíde.

Foi assim no caso da assessora jurídica, Deise Camargo. “Não esperei o ano iniciar para dar start no meu ‘projeto Verão’. Comecei a treinar em agosto e já perdi 20 quilos. Nove só de gordura”, relata.

CONSTÂNCIA

Deixar o sedentarismo e iniciar a prática de alguma atividade física é o primeiro passo. Mas, segundo o educador físico Lucas Paes, mais importante do que começar é manter. “É preciso ter constância. O treino aliado à uma dieta personalizada gera resultado.

O aluno consegue emagrecer, melhorar performance de treino, aumenta massa muscular, elimina gordura. Mas tudo isso só se consegue com o treinamento diariamente. Resultado não vem de um dia para o outro”, explica.

A nutricionista funcional, Melissa Siketo, reitera. “O indivíduo que fizer alguma dieta restritiva achando que terá bons resultados mais rapidamente pode sofrer com o efeito rebote. Até consegue emagrecer, mas, em seguida, volta a engordar. O problema é o sentimento de frustração”, avalia.