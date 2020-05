CUIDADO! Em dia chuvoso, dois acidentes são registrados em Três Lagoas Acidentes foram registrados na manhã desta quarta-feira

13 MAI 2020 - 11h:37 Por Ana Cristina Santos

Dois acidentes de trânsito foram registrados nesta manhã de quarta-feira (13), em Três Lagoas.

Um dos acidentes foi registrado no cruzamento das ruas Euviro Mário Mancini, com a Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, nas proximidades do Senai. O outro, no bairro da Lapa, no cruzamento entre as ruas Euridíce Chagas Cruz, com a João Carrato.

No primeiro acidente, houve a colisão entre um Fusca e um caminhão. Não teve feridos. O segundo acidente envolveu uma moto e um veículo de passeio. A condutora do veículo foi encaminhada ao hospital.