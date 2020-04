TRêS LAGOAS Em isolamento, alunos da Rede Municipal recebem atividades Neste ano, os alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram apenas 12 dias de aula

1 ABR 2020 - 14h:22 Por Ana Cristina Santos

Sem aula, devido a paralisação das atividades devido ao novo coronavírus, os alunos das escolas municipais de Três Lagoas, vão receber, a partir desta quarta-feira (1), atividades pedagógicas via internet, durante o período de isolamento social.

A Secretaria Municipal de Educação elaborou a normativa para que os centros de educação infantil e as escolas municipais se organizem e compartilhem com pais e estudantes os materiais, com objetivo de manter o aprendizado durante o isolamento.

Neste ano, os alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram apenas 12 dias de aula. O ano letivo no município começou com atraso devido aos questionamentos na Justiça em relação ao processo seletivo para a contratação de professores.

Segundo a Secretaria de Educação, a normativa estabelece a disponibilização de Atividades Pedagógicas Complementares à Aprendizagem (APCA) para que o aluno não perca o vínculo educativo com a escola e seus docentes.

Esta medida funcionará assim: A equipe pedagógica elabora as APCA e envia para os diretores das escolas, que entregam aos professores e compartilham com seus alunos. Ou seja, o contato entre aluno e professor volta a funcionar, sendo essencial ao aprendizado.

E PARA QUEM NÃO TEM COMPUTADOR OU ACESSO À INTERNET?

Pensando nas famílias que não têm acesso à internet ou não possuem recursos tecnológicos, as atividades estarão disponíveis aos pais e alunos na própria Escola. Porém, este público deve continuar obedecendo às medidas de prevenção do COVID-19.

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

Para que esse novo método tenha o resultado esperado, a diretora pedagógica, Angela Brito, ressalta que é muito importante a participação da família neste momento. “Será primordial a atenção dos pais, irmãos mais velhos e responsáveis pelos nossos alunos no desenvolvimento e apoio a essas atividades. Alguns conteúdos foram elaborados de forma que a família possa interagir e auxiliá-los. É muito importante esta atenção, principalmente, para que a criança tenha rotina e horário para fazer as APCA, de preferência, no período em que estaria em sala de aula”, explicou.

As atividades deverão ser entregues aos professores, obedecendo aos prazos estipulados. Importante frisar que estas APCA são apenas complementares e não substitutivas às aulas.