CIDADES Em meio a pandemia, usina gera 600 empregos na cidade Usina terá capacidade de gerar 50 megawatts para o sistema elétrico nacional

15 AGO 2020 - 09h:15 Por Ana Cristina Santos

Mesmo em meio a pandemia da Covid-19, que causou impactos negativos em diversos setores da economia, em Três Lagoas, uma obra gera mais de 600 empregos. O empreendimento que tem contribuído para este cenário positivo na geração de emprego e renda é da empresa de celulose Eldorado Brasil, que executa o projeto Onça Pintada, com custo de R$ 328 milhões.

A Usina Termoelétrica Onça Pintada vai consumir diariamente 1.500 toneladas de biomassa de eucalipto, utilizando como matéria prima os tocos e raízes da árvore que atualmente não são aproveitados para a produção de energia ou celulose. A usina terá capacidade para entregar 50 megawatts (MW) para o sistema elétrico nacional, via Ambiente de Contração Regulado (ACR).

A empresa teve que adotar, para isso, uma série de medidas que evitaram que a obras fosse prejudicada pela pandemia. Nos meses de abril e maio os serviços foram interrompidos para o estabelecimento de diretrizes que asseguraram a saúde e a segurança de mais de 600 trabalhadores. Para a retomada no canteiro de obras, a Eldorado Brasil, em parceria com os prestadores de serviço, contratou uma consultoria de saúde para análise e monitoramento do local e implantou todos os protocolos de higiene e bio segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

A empresa destaca que a contratação de profissionais de saúde e a aplicação rigorosa dos protocolos de segurança garantiram que o cronograma de construção da não fosse afetado pela pandemia. As obras, que acontecem dentro do complexo industrial da Eldorado Brasil, em Três Lagoas, devem ser finalizadas até dezembrol de 2020 e a entrada em operação está prevista para o início de 2021.

Inicialmente, o empreendimento seria instalado em Selvíria, a 70 quilômetros de Três Lagoas. Entretanto, estudos apontaram que o ideal seria a usina dentro do site industrial da empresa de celulose.

Em termos comparativos, a energia gerada na Usina Onça Pintada terá capacidade para abastecer uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, ou o equivalente a quase três cidades do tamanho de Três Lagoas.

De acordo com edital de leilão publicado pelo governo federal, em 2016, a Aneel pagará R$ 251 por megawatt produzido em usinas movidas por biomassa - negócio viável para a Eldorado, que completa ciclo de 100% de aproveitamento do cultivo de eucalipto no Estado.