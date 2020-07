TRêS LAGOAS Em muitos casos, mulheres são agredidas, mas reatam relacionamento, diz delegada Em seis meses, 606 boletins de violência doméstica foram registrados em Três Lagoas

7 JUL 2020 - 14h:58 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas encerrou o primeiro semestre de 2020 com 606 boletins de ocorrências de violência doméstica.

Por mês, em média, são 100 boletins de ocorrências de violência doméstica registrados em Três Lagoas, o equivalente a 3,3 agressões por dia. Três Lagoas é uma das cidades com alto índice de violência contra a mulher. A maioria das denúncias diz respeito a ameaça.

Das 606 ocorrências registradas no primeiro semestre de 2020, 246 foram por ameaça, seguida por lesão corporal dolosa com 141 registros no mesmo período. Depois aparece calúnia e via de fatos, entre outros tipos de violência.

Para a delegada titular da Dam, Leticia Mobis, os números são altos, e muitos reincidentes, principalmente considerando que em vários casos as mulheres registraram o boletim, rompem com o agressor, reatam o relacionamento e são agredidas novamente.