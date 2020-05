CULTURA Em prevenção ao coronavírus, 256 alunos aprendem música em aulas online Diretoria de Cultura oferece aulas gratuitas em diversos cursos

6 MAI 2020 - 08h:30 Por Kelly Martins

Devido à pandemia da Covid-19, os projetos musicais da Diretoria de Cultura estão com as aulas presenciais suspensas, em Três Lagoas. Mas, para não comprometer o ensino, os alunos têm acesso às aulas online e encontros virtuais com os professores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), os professores estão se conectando com os alunos por meio de grupos de Whatsapp e pelo Skype, enviando vídeos e recebendo o retorno dos participantes após a conclusão de cada tarefa.

Ao todo, 256 alunos estão participando das aulas online em diversos cursos: acordeon, teclado, técnicas de berrante, canto adulto, canto infanto juvenil, contrabaixo acústico, viola caipira, violão, violino, violão erudito, violoncelo, viola de arco, violino avançado, ukulele, e teoria musical.

“Tem sido uma tarefa bastante difícil pra nós que somos acostumados com o contato, o olho no olho e a presença dos alunos para cuidarmos de cada detalhe do aprendizado. Mas estamos nos reinventando e não vamos parar de dar aos alunos a capacitação que eles sonham”, afirmou a coordenadora de Música da Diretoria de Cultura, Elizangela Machado.

Ainda não há uma previsão de quando as aulas de música voltarão a ser presenciais.