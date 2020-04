COVID-19 Em quarentena, bailarino dá aulas online às crianças durante pandemia Aula também é ofertada às crianças que não estão matriculadas no curso da Diretoria de Cultura

29 ABR 2020 - 07h:01 Por Tatiane Simon

O bailarino e professor de balé clássico, da Diretoria de Cultura de Três Lagoas, Jimmy Eliot, decidiu adaptar as aulas de dança às alunas matriculadas no curso. Em período de isolamento social e com as atividades suspensas por conta da pandemia da Covid-19, o Jimmy tem oferecido aulas online de Balé Clássico para cerca de 120 crianças.

As aulas ocorrem por um aplicativo e outras crianças que estejam interessadas também podem entrar em contato com a Diretoria de Cultura para as instruções para as aulas online.

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira nos períodos matutino e vespertino. “Esperamos que essa pandemia acabe logo porque o contato físico é muito importante, mas enquanto precisamos ficar em casa, não podemos parar. Criei uma metodologia para as crianças iniciarem o aprendizado no Balé Clássico de forma que a distância não nos atrapalhe”, afirmou Jimmy Eliot, professor de Balé e coordenador do Núcleo de Dança.

A dança também é uma forma de prevenção, já que é uma atividade física de bastante intensidade e não deixa que as crianças fiquem paradas por muito tempo sem se exercitarem.

Outras atividades da Cultura também passarão a ter aulas online em breve.

Para participar do curso de Balé Clássico online, verifique a disponibilidade pelo telefone (67) 3929-9984.