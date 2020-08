UFMS Em seu jubileu, campus 2 da UFMS terá investimentos de R$ 7milhões Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abre licitação para construção de novos prédios no campus de Três Lagoas

15 AGO 2020 - 06h:46 Por Ana Cristina Santos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai abrir licitação para a contratação de empresa interessada em construir novos prédios no Campus 2 da instituição em Três Lagoas. As obras vão demandar investimentos de mais de R$ 7 milhões, de acordo com o edital.

Atualmente, o campus da UFMS de Três Lagoas tem 3,3 mil alunos, 212 professores e 80 técnicos. O diretor do campus da UFMS de Três Lagoas, Osmar Macedo, disse que a construção dessas obras é uma reivindicação desde 2015, quando assumiu a direção da unidade.

Osmar disse que a estrutura atual não comporta mais o número de profissionais que trabalham na universidade. Alguns, tem que ficar no campus 1. Segundo ele, isso dificulta no atendimento aos alunos que estudam no campus 2. “ Além disso, nós estamos hoje com 100% da nossa capacidade de sala de aula no noturno ocupada. Então essa ampliação vai nos possibilitar, inclusive, ampliar o número de cursos no noturno”, destacou.

Dia 20 de agosto será aberto o processo licitatório para contratar empresa especializada em obras de engenharia com o objetivo de construir o prédio multiuso e também uma guarita. No processo será adotada a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações – RDC.

Serão aproximadamente 3,2 mil metros quadrados de área construída, contendo, além do térreo, outros dois pavimentos com: salas de aula, de grupos de estudo e de professores, secretaria acadêmica/recepção, banheiros, sala técnica, depósito, anfiteatro e laboratórios.

De acordo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, Augusto Malheiros, a construção das duas novas estruturas será realizada, observando a política de utilização dos espaços.

JUBILEU

Neste ano o Campus de Três Lagoas da UFMS comemora seus 50 anos de instalação. Localizado na principal cidade da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, uma das percursoras no ensino superior do Estado, o campus possui duas unidades que atuam na prestação de serviços educacionais, sociais e tecnológicos.

Para celebrar os 50 anos de criação, diversas atividades estão programadas a partir deste mês. No dia 27, haverá uma palestra com a Ana Maria Araújo Freire, viúva de Paulo Freire. Ela vai falar sobre os desafios do ensino superior desse momento de pandemia da Covid- 19. A palestra será transmitida pelo Youtube da UFMS, a partir das 19h. “ A ideia era fazer uma grande festa e oferecer cursos de extensão para toda a comunidade nesses 50 anos, mas por conta da pandemia não será possível”, disse Osmar Macedo.

O diretor destacou que o campus de Três Lagoas contribui para a formação de muitas estudantes.