Em Três Lagoas, 800 trabalhadores buscam salário mínimo no INSS Atendimento está suspenso há dois meses e trabalhadores estão na fila do auxílio doença

23 MAI 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Ao menos 800 trabalhadores que estão na fila do auxílio-doença, em Três Lagoas, solicitaram a antecipação de 1 salário mínimo mensal (R$ 1.045) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de pandemia do coronavírus. A portaria do Governo Federal valerá por até 90 dias, já que a agência da cidade está fechada há dois meses para atendimento presencial e sem realização das perícias médicas. O benefício é válido também para os trabalhadores que já estão afastados do emprego por doenças.

Do total de trabalhadores que requereram o salário mínimo, mais da metade já recebeu. Posteriormente, o valor será descontado quando o benefício for liberado.

INTERNET

Para isso, o atestado médico deve ser enviado pela internet. As pessoas estão solicitando o auxílio-doença apenas apresentando o documento, sem a necessidade de agendar ou realizar a perícia médica presencial. De acordo com o Governo Federal, o atestado pode ser fotografado e enviado por meio do Portal Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome. Um médico perito federal analisa a validade do atestado e define a liberação do auxílio.

Depois de 90 dias, caso o trabalhador necessite prorrogar a antecipação do auxílio-doença, deverá apresentar um novo atestado médico. O documento deve estar legível e sem rasuras, com a assinatura do profissional emitente.