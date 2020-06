DADOS Em Três Lagoas, 154 pacientes estão recuperados da Covid Atualmente, cinco pacientes estão internados em hospitais da cidade

18 JUN 2020 - 17h:00 Por Ana Cristina Santos

Apesar de 202 moradores de Três Lagoas terem contraído o novo Coronavírus 154 já receberam alta de estão recuperados da Covid-19.

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (18), 43 pacientes ainda estão ativos no município. Desse total, 5 estão hospitalizados, sendo dois casos suspeitos em enfermaria pública, e outro na privada. Outro paciente está em UTI particular.

Ainda de acordo com o boletim, dois novos casos foram registrados sendo duas mulheres de 57 e 40 anos que se encontram em isolamento domiciliar. Apenas uma teve contato com um caso positivo. E nesta semana, mas sete pessoas receberam alta, totalizando 154 moradores recuperados desde o início da pandemia.