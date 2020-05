EFEITO COVID-19 Em Três Lagoas, 2,5 mil trabalhadores dão entrada ao seguro- desemprego Somente em abril, 500 trabalhadores procuraram a Casa do Trabalhador para solicitar o auxílio

5 MAI 2020 - 18h:52 Por Ana Cristina Santos

O desemprego no Brasil ficou em 12,2% no primeiro trimestre de 2020. Houve alta em relação à taxa do último trimestre de 2019, mas queda se comparada ao primeiro trimestre do mesmo ano . O dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad contínua), divulgada dia 30 pelo IBGE .

Em Três Lagoas, de janeiro a abril deste ano, 2,5 mil trabalhadores deram entrada ao seguro- desemprego na Casa do Trabalhador. O número, no entanto, pode ser maior, já que o pedido também pode ser feito por aplicativo.

Somente em abril deste ano, 500 trabalhadores procuraram a Casa do Trabalhador de Três Lagoas para dar entrada ao seguro desemprego.

O número de pessoas que deram entrada ao seguro, deve-se a quantidade de trabalhadores demitidos nos últimos dias, em decorrência dos reflexos ocasionados pelo Coronavírus.