BOLETIM Em Três Lagoas, 55 pessoas estão em tratamento contra a Covid Do início da pandemia até agora, 206 pacientes foram recuperados da doença

29 JUN 2020 - 18h:49 Por Ana Cristina Santos

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas, 55 moradores estão em tratamento contra o novo Coronavírus.

Desse total, cinco pacientes estão internados em UTI pública. Três Lagoas conta com 30 leitos de UTI específicos para Covid-19. Um morador com suspeita da doença está internado na enfermaria pública.

Mais sete casos positivos de Covid foram registrados em Três Lagoas. Entre os confirmados estão quatro homens de 27 a 66 anos, todos já tiveram contato com pessoas infectadas com a doença, e três mulheres de 22 a 61 anos, duas delas não tiveram vínculo com outro caso positivo. Todos estão em isolamento domiciliar.

Mais três pessoas finalizaram a quarentena e já não possuem sintomas da doença. Do início da pandemia até agora, 266 moradores contraíram o novo Coronavírus. Desse total, 206 estão recuperados e cinco morreram.

Ainda de acordo com o boletim, 164 moradores estão em investigação.