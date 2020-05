REFLEXOS Em Três Lagoas, 67 empresas não resistem à crise da Covid-19 e fecham Dados da Junta Comercial do Estado revelam que consequências econômicas da covid-19 interromperam crescimento

31 MAI 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Por dia, ao menos duas empresas fecham as portas em Três Lagoas por conta recessão econômica que enfrenta o país em decorrência da pandemia do coronavírus. De acordo com uma pesquisa realizada pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), 67 estabelecimentos encerraram as atividades no mês de abril e o principal setor atingido é o comércio. Em segundo lugar da lista está o setor de serviços, que integra atividades voltadas a vários segmentos, como educação, saúde, alimentação, esporte e cultura.

Vale ressaltar que os índices incluem as empresas classificadas como de microempreendedor individual (MEI) e filiais. Nesse caso, 20 pequenos empresários não resistiram aos efeitos econômicos e fecharam os empreendimentos pelo mesmo período. Muitos empresários tentaram buscar empréstimos para manter seus negócios, mas o resultado não foi positivo. Se comparado ao mês de abril de 2019, por exemplo, foram 36 empresas fechadas, conforme a Junta Comercial.

“Isso deixa claro o impacto que a indústria de transformação tem sentido diante dessa crise de saúde com reflexo na crise econômica. Temos uma estimativa de que atualmente entre 10% e 15% das empresas do setor comercial em Três Lagoas fecharam as portas. Isso porque muitas não deram baixas na Junta Comercial. Um Cenário bastante preocupante e que só pode ser resolvido com diálogos entre o setor produtivo e os governos”, declarou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado.

ABERTURAS

Apesar das consequências econômicas causadas pela pandemia da covid-19, que interromperam a retomada do crescimento, 18 empresas foram abertas no mês de abril na cidade, como aponta a Junta Comercial. Já em Mato Grosso do Sul, 450 empresas foram abertas nesse mesmo período.