COVID-19 Em Três Lagoas comitê mantém decisões sem flexibilização devido aos aumentos de casos no estado Os decretos ficam mantidos até a próxima reunião na próxima quinta-feira

4 DEZ 2020 - 14h:31 Por Da redação/Israel Espíndola

Em mais uma reunião realizada pelos membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 realizada na última quinta-feira (3) decidiram não mudar os antigos decretos. Em razão do aumento no número de casos no Brasil e no estado, os membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 decidiram que tudo está mantido e, por isso, não teve nenhuma flexibilização.



A próxima reunião ficou pré-definida para o dia 15 de dezembro, onde serão discutidas ações para as festas de final de ano.