ENTREVISTA Em Três Lagoas, médicos utilizam cloroquina no tratamento contra a Covid Chefe da UTI do Hospital Auxiliadora fala sobre taxa de ocupação dos leitos e do tratamento aos pacientes

9 JUL 2020 - 10h:42 Por Ana Cristina Santos

Apesar de não haver comprovação científica de que o medicamento ajuda no combate ao novo Coronavírus, muitos médicos têm adotado o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alega que não há comprovação científica de esse tratamento ajuda no combate a Covid-19. Já o Ministério da Saúde recomenda o tratamento com a cloroquina e a hidroxicloroquina mesmo em casos leves de Covid-19.

Em Três Lagoas, de acordo com a médica responsável pela UTI do Hospital Auxiliadora, Ana Cláudia Cano, têm profissionais utilizando esse medicamento no tratamento. Ela, no entanto, não utiliza.

Em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC Hd-13.1 e rádio Cultura FM 106.5, Ana Cláudia explicou que o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. A médica disse que a prescrição fica a critério de cada profissional, que assina um termo, e verifica se o paciente quer utilizar.

Em meio a muita polêmica, nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19, iniciou o tratamento contra o novo Coronavírus utilizando o uso dessa medicação.

Ainda em entrevista ao RCN Notícias, a médica disse que houve um aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 no Hospital Auxiliadora. Atualmente, a taxa de ocupação está em 50%. A médica disse que a preocupação é com o possível aumento dos casos de pacientes que necessitem de internação.

Outra situação preocupante, de acordo com a chefe da UTI, é com uma possível falta de insumos, principalmente de anestésicos para pacientes que estão na UTI. A médica disse que, por enquanto, não tem essa falta para esses pacientes que estão em tratamento contra a Covid. No entanto, o hospital suspendeu cirurgias eletivas e outros atendimentos com o uso de anestésicos para evitar a falta para os pacientes em tratamento contra a Covid.

A chefe da UTI explicou também como é feito o tratamento dos pacientes que estão com a Covid, e ressaltou que todas as medidas recomendados são adotadas no Hospital Auxiliadora.

Confira a entrevista na integra