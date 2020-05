DADOS Em Três Lagoas, quatro crianças estão na fila para adoção Atualmente, 17 crianças e adolescentes estão em acolhimento na cidade

26 MAI 2020 - 09h:40 Por Ana Cristina Santos

Nesta segunda-feira (25) foi comemorado o Dia Nacional da Adoção. O número de crianças e adolescentes aguardando para serem adotados em todo o Brasil é alto. Em Três Lagoas, porém, a fila está pequena.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas em todo país. Destes, 5.040 estão totalmente prontas para a adoção, à espera de uma nova família.

Na a outra ponta, são pouco mais de 36 mil pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas a conta não fecha porque 83% das crianças têm acima de 10 anos, e apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária.

Em Três Lagoas, existem 17 crianças e adolescentes em acolhimento, sendo que 13 estão nas unidades acolhedoras e quatro em acolhimento familiar. Desse total, apenas quatro estão na fila para serem adotadas.

Nem todas acolhidos estão na fila para adoção. Em alguns casos os familiares conseguem a guarda novamente. Atualmente, quatro famílias estão habilitadas e inscritas no Cadastro Nacional da Adoção (CNA).

De maio do ano passado, até agora, há exatos um ano, houve uma redução de crianças acolhidas e também prontas para doção. Em maio de 2019, o município tinha 45 crianças e adolescentes nas três unidades de acolhimento, e 15 na fila aguardando para serem adotadas.

O prazo para finalização do processo depende muito do perfil da criança ou adolescente que a pessoa mostra interesse. Crianças com menos de três anos e brancas, são as que levam tempo maior para o interessado conseguir.