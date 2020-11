TRêS LAGOAS Motoristas e caminhoneiros participam de ação contra roubo de cargas A ação ocorre no posto fiscal do Jupiá, na BR-262, saída de Três Lagoas para São Paulo

10 NOV 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

Em todo o território nacional registrou 18.382 ocorrências de roubos de cargas em 2019, segundo levantamento da NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística). Os prejuízos computados ao setor somam R$ 1,4 bilhão. A esse montante, soma-se os incalculáveis traumas causados a motoristas e perdas de vidas humanas durante as ações criminosas.

Por isso, o Sest Senat realiza uma grande mobilização nacional entre os dias 9 e 13 de novembro para alertar motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e caminhoneiros autônomos sobre a importância do planejamento das rotas para evitar roubo de cargas e também acidentes. Em Três Lagoas a ação acontece no posto fiscal do Jupiá, na BR-262, saída para São Paulo, das 7h30 às 17h.

Durante a ação, também serão oferecidos um circuito de saúde, com atendimentos nas especialidades de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia; orientações de autoproteção e prevenção da Covid-19.