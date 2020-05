PANDEMIA Em um mês, casos do novo coronavírus aumentam 527% em Três Lagoas Levantamento indica que confirmações da doença Covid-19 aumentaram em seis vezes entre 20 de abril e 20 de maio

24 MAI 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

O novo coronavírus já atingiu mais de uma centena de moradores de Três Lagoas desde o início da pandemia. O primeiro caso foi confirmado em 1º de abril e desde então mais de uma centena de moradores já contraiu o vírus e desenvolveu a doença respiratória, Covid-19. Levantamento do Jornal do Povo revela que em um mês, as confirmações de novos casos aumentaram em 527%.

O dado levou em consideração os índices de 20 de abril a 20 de maio. Quando o município somava 18 casos e, depois, 113.

O número de notificações também subiu: 736%. Mortes pela doença saltaram de uma para quatro neste período.



MAIS TESTAGENS

A partir de 23 de abril Três Lagoas passou a contar com mais testes. “Quanto mais se testa, mais se detecta e há menos subnotificações”, assegura o médico da Vigilância Epidemiológica, Vinícius de Jesus Neves. O município conta ainda, desde 28 de abril, com testes RT-PCR no sistema drive thru. “Em média, 200 testes são feitos por semana no município. Com isso, identificamos os bairros e a rede de contato do paciente, reduzimos subnotificações e freamos a disseminação”.