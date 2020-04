QUEDA Em um mês, gasolina reduz 6,5% e etanol 3,6% na cidade Valor final ao motorista dependerá do mercado

25 ABR 2020 - 06h:59 Por Ana Cristina Santos

A Petrobras reduziu nesta semana o preço médio da gasolina em 8% e do do diesel em 4% nas refinarias. A redução ocorre diante de uma persistente queda nos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional devido aos impactos do novo Coronavírus sobre a economia global. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e o do diesel 38% no Brasil.

O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e de mão de obra.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio para a gasolina nos postos do país, entre 12 e 18 de abril, era de R$ 4,095. O valor do diesel S-500, era de R$ 3,318. O do etanol, de R$ 2,796.

Em um mês, houve quatro reduções de combustível, segundo dados da ANP. Em Três Lagoas, em um mês a gasolina reduziu 6,5%, o etanol reduziu 3,6% e o diesel 1,6%.

No dia 22 de março, o preço médio da gasolina nos postos de Três Lagoas era de 4,68. no mesmo mês teve mais três reduções, chegando em 18 de abril, a custar 4,37 – redução de 6,5% em um mês. O preço médio do etanol era 3,85 e na última semana estava a 3,71, uma redução de 3,6%

O diesel foi o que apresentou menor redução no período, no dia 28 de março custava 3,68 e agora a 3,62- redução de 1,6%.