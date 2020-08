PESQUISA Em uma década, consumo de sal e açúcar continua alto IBGE aponta que brasileiros ainda precisam melhorar os hábitos alimentares

30 AGO 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

O consumo de sal e açúcar continua superior aos níveis ideais e recomendados pela saúde no Brasil. Em uma década, o consumo dos dois produtos caiu entre os brasileiros, no entanto, ainda está aquém do ideal. A constatação foi feita pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o consumo alimentar no país. O estudo foi realizado entre 2017 e 2018 e divulgado recentemente.

A pesquisa revela que 53,8% dos brasileiros ingerem sódio acima do limite recomendável e que o sal é adicionado em comidas prontas por 13,5%, quando o consumo deve ser de no máximo 5 gramas por dia. Além disso, 85,4% usam açúcar para adoçar alimentos e bebidas e outros 9,2% afirmaram usar adoçante diariamente.

TENTANDO

Mesmo com números alarmantes, o estudo também aponta que, historicamente, os hábitos alimentares vem melhorando no país. Por exemplo, o consumo de açúcar diminuiu de 91% para 85% e aumentou de 1,6% para 6% a proporção entre pessoas que não adoçam suas bebidas.

Segundo a nutricionista Suellen Magro, o três-lagoense está mais preocupado com a qualidade de vida. “Sete em cada dez pessoas iniciam o ano com o desejo de sair do sedentarismo e iniciar uma dieta. Adotar um estilo de vida mais saudável”.