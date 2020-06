ALERTA Em uma semana, 13 moradores são diagnosticados com dengue Três Lagoas soma 2.624 casos positivos de dengue desde o início do ano

18 JUN 2020 - 08h:10 Por Kelly Martins

Três Lagoas registrou 13 novos casos de dengue em apenas uma semana. O número ainda é alto, mas tem um índice menor se comparado ao que foi notificado no início do mês de junho, segundo dados do último boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

A cidade contabiliza 3.726 casos suspeitos de dengue entre os meses de janeiro e junho. Desse total, 2.624 moradores foram confirmados com a doença. Já outros 1.061 pacientes tiveram o resultado do exame laboratorial negativo. Nas primeiras semanas do mês de junho, por exemplo, o município chegou a registrar mais de 100 casos confirmados em apenas sete dias.

Depois, o índice foi diminuindo entre as semanas, conforme apontam os últimos boletins da Saúde. Apesar da queda, a situação ainda é de alerta. Por isso, os agentes de endemias e de saúde continuam a realizar o trabalho de orientação e prevenção nos bairros.

Os servidores voltaram com o bloqueio químico nos quintais das residências para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eles estão aplicando o inseticida de casa em casa, nos bairros que mais registraram casos da doença. A ação é com um novo inseticida enviado pelo Ministério da Saúde considerado mais eficaz contra o mosquito.

Devem receber neste mês o bloqueio químico os bairros: Set Sul, Interlagos, Jardim Alvorada e Jardim Guanabara. No combate aos focos criadouros, os moradores devem estar em dia com a limpeza em casa.

Confira algumas boas práticas:

- Tampe os tonéis e caixas d’água;

- Mantenha as calhas sempre limpas;

- Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

- Mantenha lixeiras bem tampadas;

- Deixe ralos limpos;

- Preencha pratos de vasos de plantas com areia;

- Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

- Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.