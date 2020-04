BATALHA Em uma semana, 47 moradores são diagnosticados com dengue 2.181 casos confirmados de dengue na cidade, entre os meses de janeiro e abril

26 ABR 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Além da Covid-19, Três Lagoas enfrenta hoje mais uma grande batalha na área da saúde: o combate à dengue. O município continua na lista vermelha e o número de casos não para de aumentar. Em apenas uma semana, por exemplo, 47 moradores foram diagnosticados com a doença. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado no dia 22.

O levantamento revela ainda que há 2.181 casos confirmados de dengue na cidade, entre os meses de janeiro e abril. Nesse período, de acordo com a pasta, o total acumulado de casos notificados suspeitos chegou a 3.435. Porém, 846 já foram descartados como negativos e 408 ainda aguardam resultados de exames laboratoriais.

CONSCIENTIZAÇÃO?

O problema é que 80% dos criadouros do mosquito são encontrados nos quintais das casas. “Tem muita gente deixando de lado os cuidados contra o Aedes e só se preocupando com o coronavírus”, observou o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira.

NOVO FUMACÊ

E para combater o mosquito, os agentes de saúde voltaram a realizar o bloqueio químico, por meio do tradicional carro “fumacê”. Isso para evitar a proliferação do mosquito nos bairros que mais registraram casos da doença. Porém, com um novo inseticida fornecido pelo Ministério da Saúde e considerado mais eficaz no combate aos criadouros.