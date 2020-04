ASSEMBLEIA Emendas vão para combate a pandemia da Covid-19 Cada um dos 24 parlamentares tem direito a receber R$ 1,5 milhão

10 ABR 2020 - 17h:00 Por Gabriela Couto

Nos próximos dias mais de R$ 20 milhões das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de 2019 serão liberados para o combate ao novo coronavírus. O repasse de parte dos recursos dos deputados estaduais utilizados para cumprir seus compromissos na região que atuam será feito de fundo a fundo.

Cada um dos 24 parlamentares tem direito a receber R$ 1,5 milhão que são distribuídos para projetos nas cidades das suas bases eleitorais. No entanto, o repasse do governo do Estado para o Legislativo está com atraso desde 2017.

No início das atividades deste ano alguns deputados chegaram a cobrar o novo líder do governo na Assembleia, Gerson Claro (PP), devido à demora para liberação do dinheiro. Em resposta, o representante do governador Reinaldo Azambuja, assegurou que o Executivo encaminharia as emendas no começo de março. Mas então veio a pandemia da covid-19.

Agora ficou definido por unanimidade que parte do dinheiro do ano passado será destinado para o Fundo Estadual de Saúde que encaminhará os recursos para os fundos municipais de saúde de cada uma das 79 cidades de Mato Grosso do Sul.

“Nós entendemos que vivemos um momento de crise e que é necessário um esforço conjunto para enfrentar o vírus. Todos os deputados entenderam a necessidade de destinar 55% dos R$ 36 milhões de emendas para que os municípios do Estado tenham mais recursos para atendimento aos pacientes e, consequentemente, mais condições de enfrentar essa pandemia”, destacou o presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assegurou que os valores serão repassados no início da próxima semana. “Estamos com pressa para que esses valores cheguem logo aos fundos municipais de saúde para que nossos prefeitos possam utilizá-los nas ações de combate ao coronavírus”. Segundo o Executivo restavam apenas detalhes burocráticos exigidos pela legislação para liberação da verba.