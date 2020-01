SEBRAE Empreendedores de Três Lagoas terão capacitação gratuita sobre MEI Evento gratuito tem o objetivo de tirar todas as dúvidas sobre a formalização como microempreendedor individual

21 JAN 2020 - 08h:09 Por Kelly Martins

Microempreendedores de Três Lagoas poderão participar, no mês de fevereiro, da palestra gratuita “Como se Tornar um MEI”. A ação é do Sebrae/MS e os encontros serão realizados as terças-feiras do mês, nos dias 4, 11 e 18, entre às 14 h e 17h30, no escritório regional, na rua Zuleide Pérez Tabox, no Centro.

O objetivo, segundo o Sebrae, é sensibilizar os participantes sobre os benefícios de se formalizar como microempreendedor individual (MEI), de modo a fomentar o empreendedorismo e orientar sobre os produtos e serviços desenvolvidos especificamente para este público. Entre as vantagens de ser MEI é sair da informalidade, por exemplo, estão a possibilidade de emitir notas fiscais e garantias sociais, como auxílio-doença e aposentadoria.



Quem participar da palestra vai conhecer as regras, obrigações e custos de se tornar um MEI, bem como os requisitos necessários para a formalização e as ações que o Sebrae realiza para auxiliar esse tipo de empreendedor.



O conteúdo se baseia entre principais dúvidas dos microempreendedores individuais, como: O que é o MEI; Quais as regras do MEI; Quanto custa ser MEI; Quais os benefícios; O que fazer antes de formalizar; As obrigações do MEI; Portal do Empreendedor.



As inscrições devem ser feitas pela internet ou pelo telefone 0800 570 0800.