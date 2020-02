TRêS LAGOAS Empreendedores recebem oficinas SEI do Sebrae Capacitações começam dia 18 de fevereiro e apresentam soluções para gestão de negócio

6 FEV 2020 - 13h:32 Por Da redação

Com o objetivo de desenvolver e aprimorar competências para o microempreendedor individual (MEI) conduzir o seu negócio, o Sebrae/MS apresenta em Três Lagoas as oficinas SEI, que acontecem nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, das 18 às 22 horas, no Sebrae em Três Lagoas (rua Zuleide Pérez Tabox, 826 – Centro).



A programação se inicia na terça-feira (18) com a oficina SEI Controlar Meu Dinheiro, que tem por objetivo fortalecer o negócio com técnicas para aprimorar a gestão financeira de seu do caixa e suas contas. O objetivo é ajudar a estabelecer práticas simples que podem fazer toda diferença no fim do mês. O conteúdo aborda o controle de caixa; contas a receber; contas a pagar; caixa futuro.



No dia 19, quarta-feira, a capacitação SEI Vender oferece informações para que o empreendedor compreenda as necessidades do mercado em que atua e saiba como ampliar as possibilidades de crescimento de sua empresa através de exemplos de marketing; clientes; produtos e serviços.



Já a capacitação SEI Comprar, que será no dia 20, quinta-feira, pretende desenvolver estratégias para comprar o que necessita com a qualidade adequada, preços e prazos de pagamento favoráveis; aumentando assim a lucratividade da empresa e satisfazendo as necessidades dos clientes. O conteúdo aborda os Elementos que envolvem o processo de compras; Planejamento de compras para alcançar melhores resultados; Critérios de seleção e avaliação de procedência; e Relacionamento com os fornecedores.



As capacitações têm investimento de R$24,00 cada. Para mais informações acesse a loja virtual ou pelo telefone 0800 570 0800.