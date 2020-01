OPORTUNIDADE Empresa de celulose abre processo seletivo com 108 vagas Vagas são para atender demanda do setor florestal da indústria

6 JAN 2020 - 17h:52 Por Ana Cristina Santos

A Suzano, empresa de celulose com fábrica em Três Lagoas, abriu processo seletivo para os cargos de motorista, operador de máquinas, mecânico e ajudante florestal, para moradores de Brasilândia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo endereço jobs.kenoby.com/Suzano, ou presencialmente até o dia 12 de janeiro, em local ainda a ser definido em Brasilândia. As inscrições presenciais serão realizadas, exclusivamente, no sábado (11), das 8h às 16h e no domingo (12), das 8h às 12h.

Podem se candidatar pessoas de todos os gêneros, com idade a partir de 18 anos.

Para o cargo de Operador de Máquina Florestal estão disponibilizadas 43 vagas. Os interessados em participar do processo seletivo devem possuir Ensino Fundamental Incompleto, ter conhecimento básico em manutenção, experiência em operações florestais e ter disponibilidade para trabalhar em turnos. Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou acima é um requisito desejável. Dentre as principais atribuições da vaga estão: operar tratores de pneu na silvicultura com o objetivo de alcançar as metas de produção estabelecidas pela empresa conforme procedimentos operacionais pré-definidos.

Já para a função de Motorista são 19 vagas. Os interessados devem ter Ensino Fundamental Completo, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C ou acima e é desejável curso de Direção Defensiva e disponibilidade para trabalhar em turnos. Dentre as principais atribuições das vagas estão: conduzir caminhão pipa, carga seca e guindauto (munck).

O processo seletivo também contempla 44 vagas para Ajudante Florestal. Para esta função, também podem participar PCDs (Pessoas com Deficiência). Os interessados devem ter Ensino Fundamental Incompleto e disponibilidade para trabalhar em turnos.

Também estão abertas 2 vagas para Mecânico Florestal. Para participar do processo seletivo, os interessados precisam ter Ensino Médio Completo, CNH Categoria D, experiência intermediária em manutenção de máquina pesada e de esteira ou pneu, conhecimento Intermediário em manutenção caldeiraria/mecânica/hidráulica e elétrica. Dentre as atribuições da vaga, estão: executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, equipamentos florestais, dentro dos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela empresa, visando manter constante a realização dos trabalhos pelas equipes de Silvicultura e Colheita.

Mais informações podem ser obtidas com a empresa recrutadora Evoluir RH, pelos telefones (67) 3521-7734 e (67) 98462-9442.

(Com informações da assessoria da empresa)