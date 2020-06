OPORTUNIDADE Empresa de celulose abre seleção para 40 vagas de emprego Vagas de emprego são para Três Lagoas e Brasilândia

1 JUN 2020 - 14h:35 Por Ana Cristina Santos

A Suzano, empresa de celulose com fábrica no município, abriu processo seletivo para preencher 40 vagas em Três Lagoas e Brasilândia. As seleções são para o setor de Silvicultura e estão abertas para pessoas com mais de 18 anos.

Ao todo, são nove vagas para Três Lagoas, sendo quatro para operado de máquina agrícola e cinco para mecânico. Já para Brasilândia, são 31 vagas, todas para a função de ajudante florestal.

Os interessados em participar do processo seletivo para operador de máquina agrícola devem atender aos seguintes pré-requisitos: Ensino Fundamental completo, (CNH) Carteira Nacional de Habilitação com categoria C, experiência intermediária com manutenção de máquinas de esteira/trator florestal, conhecimento básico em manutenção/mecânica/hidráulica e elétrica e, por último, afinidade com aplicativos de celulares e formulários eletrônicos.

Já aos candidatos interessados nas vagas de mecânico de silvicultura são pré-requisitos ter Ensino Fundamental completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D, experiência intermediária com manutenção de máquinas de esteira/trator florestal, conhecimento intermediário em manutenção nas áreas de caldeiraria/mecânica/hidráulica e elétrica e afinidade com aplicativos de celulares e formulários eletrônicos. São considerados diferenciais para vagas ter curso MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos), experiência com mecanização de silvicultura e pacote office.

Para concorrer a uma das 31 vagas de ajudante florestal, os pré-requisitos são: Ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar em turnos. Pode ser considerado um diferencial já ter experiência em atividades florestais e da silvicultura.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas página de vagas da Suzano na internet link: https://jobs.kenoby.com/Suzano