COMBATE AO COVID Empresa de celulose doará 15 respiradores e 80 mil máscaras Respiradores atenderão as redes de saúde de Campo Grande e Três Lagoas

14 ABR 2020 - 13h:30 Por Ana Cristina Santos

A Suzano, empresa de celulose com fábrica em Três Lagoas, vai distribuir nesta semana 15 respiradores e 80 mil máscaras hospitalares importados da China para Mato Grosso do Sul.

De acordo com a empresa, os respiradores atenderão as redes de saúde de Campo Grande, e Três Lagoas, que é referência no atendimento à saúde para 10 municípios da Costa Leste. A empresa não informou quantos serão destinados a capital e a quantidade que será doada a Três Lagoas.

As máscaras, segundo a companhia, além de Três Lagoas e Campo Grande, também serão destinadas a Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita e Selvíria.

Ao todo, a empresa destinará 159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares importados para o Governo Federal e sete estados da Federação (São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná).

A distribuição está sendo realizada em conjunto com os governos e inclui regiões onde a companhia atua, levando em consideração a identificação de necessidade de cada estado e município e a estratégia de combate ao Covid-19 estabelecida pelas autoridades de saúde.

“Estamos enfrentando uma situação inédita como sociedade moderna e sabemos que a disponibilidade de respiradores e equipamentos de proteção é fundamental para salvar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, devemos unir forças para vencer essa batalha contra o COVID-19”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.