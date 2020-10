TRêS LAGOAS Empresa de combustíveis vai investir R$ 20 milhões Quatro indústrias já instaladas na cidade vão ampliar atividades

24 OUT 2020 - 07h:10 Por Ana Cristina Santos

Uma empresa do ramo de formulação de combustíveis líquidos para obtenção de gasolinas e óleo diesel, a partir da mistura de hidrocarbonetos, pretende instalar uma fábrica em Três Lagoas, num investimento de R$ 20 milhões.

A empresa solicitou ao município uma área de 10 hectares, no Distrito Industrial de Três Lagoas, para a instalação da unidade que prevê gerar 100 empregos diretos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, o processo de doação da área não foi enviado para a Câmara Municipal por estarmos em um período eleitoral. Por isso, o município fica proibido de realizar doação de área. O secretário disse que a área já foi apresentada ao grupo de empresários, os quais gostaram do local.

A previsão é de que a instalação se inicie no começo do próximo ano.

Moraes adiantou que os empresários pretendem se reunir com representantes do Sistema S para solicitar que cursos de qualificação profissional sejam oferecidos em Três Lagoas para que 90% da mão de obra para trabalhar na unidade seja da cidade.

Ainda segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, existem também quatro empresas já instaladas na cidade que vão ampliar, e gerar novos empregos. Ele destacou que, apesar do atual cenário econômico, as empresas em Três Lagoas não promoveram grandes demissões. “A gente tem visto que todos os dias têm vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Muita das vagas, ás vezes, não são preenchidas com facilidade por falta da mão de obra especializada”, destacou.