TRêS LAGOAS Empresa demite centenas de trabalhadores Metalfrio é uma das maiores fabricantes de refrigerados da América Latina

15 ABR 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

A empresa Metalfrio, uma das maiores fabricantes de refrigerados da América Latina, demitiu centenas de trabalhadores neste mês. A empresa está instalada no Distrito Industrial desde 2006.

Trabalhadores demitidos informaram a reportagem que a empresa alegou necessidade de enxugar o quadro de funcionários devido a queda na produção, e exportações.

O operador de máquinas, Anderson Santos Oliveira, foi um deles. Depois de trabalhar por um ano e meio na empresa, ele foi dispensado. Disse que gostava de trabalhar no local, e esperava que a empresa não demitisse nesse período. “A gente fica triste, esperávamos que a empresa fosse dar férias coletiva ou segurar um pouco mais até estabilizar”, disse.

A reportagem tentou falar com o responsável pela empresa, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, disse que em relação a Metalfrio a maior parte dos dispensados foram trabalhadores que estavam em treinamento, e com o fim do período de experiência, e a diminuição nas vendas, tanto no mercado interno quanto externo, não teve como contratar em definitivo. Moraes disse que a secretaria tem acompanhado a situação das indústrias de Três Lagoas.